Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе

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Для правительства Армении приоритетом является установление стабильного и долгосрочного мира в регионе.

Об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в посольстве Франции на торжественном мероприятии по случаю Дня взятия Бастилии.

В этом контексте армянский чиновник утверждает о «последовательном содействии» Франции в обеспечении суверенитета и территориальной целостности Армении. Он убежден, что Париж поддерживает мирную повестку в регионе и масштабные реформы в Армении.

По словам Григоряна, после установления дипломатических отношений сторонам удалось выстроить тесный политический диалог и прочные экономические связи.