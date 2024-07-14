Эрдоган решительно осудил покушение на Трампа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил покушение на экс-главу Белого дома Дональда Трампа во время выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

«Решительно осуждаю покушение, совершенное на 45-го президента и кандидата в президенты США, господина Дональда Трампа», – заявил турецкий лидер, которого цитирует «Анадолу».

Глава государства отметил, что выражает искреннюю поддержку Трампу, его семье и близким.

«Убежден, что расследование нападения будет проведено максимально эффективным образом, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, чтобы не отбрасывать тень на выборы в США и глобальную стабильность», – заявил Эрдоган.

Турция продолжит быть рядом с дружественным и союзническим американским народом, говорится в тексте.