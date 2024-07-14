Синоптики прогнозируют 37-градусную жару в Баку

150 Просмотров

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​- 32-37° тепла. Атмосферное давление – 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем – 35-40%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются дожди, местами ливневого характера, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем – 34-39°, в горах ночью 12-17°, днем – 20-25° тепла.