ГЭЦ проведет вступительные экзамены

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Государственный экзаменационный центр Азербайджана 14 июля проведет вступительные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей, а также экзамен по географии для абитуриентов III группы, выбравших обе подгруппы DT и TC.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Агстафе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе. Начала экзаменов – в 10:00.

В экзаменах ожидается участие 33083 абитуриентов, в том числе по I группе – 22888, по IV – 5039, по III – 5156.