Байден в срочном порядке созвонился с Трампом

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Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим соперником на предстоящих в ноябре выборах Дональдом Трампом, получившим ранение в результате стрельбы на его агитационном митинге в штате Пенсильвания.

Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома.

«Этим вечером президент поговорил с бывшим президентом Трампом», – заявил представитель Белого дома.

Он не привел никаких подробностей беседы. По словам этого чиновника, Байден также побеседовал с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер, в котором проходил митинг Трампа, Бобом Дэндойем.