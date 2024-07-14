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Трамп не намерен менять планы после покушения

Трамп не намерен менять планы после покушения

Дональд Трамп после покушения не отказывается от планов по посещению предвыборного съезда Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин). Об этом говорится в заявлении сопредседателей Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли и Лары Трамп.

«Президент Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться к вам в Милуоки, чтобы продолжить работу нашего съезда. Гости уже начали прибывать в штат Висконсин, и мы с нетерпением ждем совместной работы с республиканским национальным комитетом», — говорится в заявлении.

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