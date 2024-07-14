Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)

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10:19 Родственник экс-врача бывшего лидера США Дональда Трампа был ранен во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает Fox News.

Ронни Джексон рассказал, что его племянник в результате обстрела получил ранение. «Мой племянник был на этом мероприятии, он находился там со своими друзьями и родными», — рассказал он.

По словам Джексона, пуля задела его шею, и началось кровотечение. При этом медик отметил, что племянник находится на трибунах, расположенных позади Трампа, и уточнил, что ему оказали на месте первую медицинскую помощь.

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10:17 СМИ публикуют кадр с пулей, не попавшей в голову Трампа.

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09:03 Очевидцы рассказывали полиции о стрелке на крыше во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако стражи порядка проигнорировали сообщения. Новые подробности покушения на политика раскрыл телеканал BBC News.

По словам одного из сторонников Трампа, он заметил подозрительного человека на крыше близлежащего здания. Мужчина придупредил об этом полицию.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказал очевидец.

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06:37 Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп подвергся покушению. Выстрел прозвучал во время выступления Трампа в Пенсильвании. Экс-президент США схватился за ухо, после чего подоспели телохранители и прикрыли политика собой.

Агенты секретной службы США вывели Трампа со сцены после стрельбы. Уходя со сцены, Трамп показал кулак, видимо, таким образом показывая, что не потерял боевой дух в связи с инцидентом.

На кадрах, когда бывшего лидера Штатов проводят мимо толпы, четко видно, что у него ранено ухо – оно все в крови.

Позже Трамп заявил, что он «в порядке» после неудачного покушения на него в ходе митинга. Об этом сообщил его пресс-секретарь Стивен Чунг, слова которого приводит CNN.

«Трамп благодарит правоохранительные органы и спасателей за их быстрые действия во время этого отвратительного акта. Он в порядке и проходит обследование в местном медицинском учреждении», — заявил секретарь.

Сам Трамп на своей странице в соцсети Truth Social подтвердил, что был ранен в правое ухо.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», – написал Трамп.

По словам республиканца, злоумышленник мертв, но о нем пока ничего неизвестно. «Невероятно, что такое может произойти в нашей стране», – добавил Трамп. Он выразил соболезнования семьям погибшего и пострадавшего.

Вскоре Дональд Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает информационный портал BNO News.

«Дональд Трамп выписан из больницы после стрельбы», — говорится в публикации.

Согласно информации Секретной службы США, один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

«Один зритель был убит, двое зрителей ранены и находятся в критическом состоянии», – говорится в ее заявлении.

На месте стрельбы обнаружили винтовку типа AR, передает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ФБР начинает расследование в связи с покушением на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Об этом пишет The New York Times.

«Это важный признак того, что департамент рассматривает стрельбу не как изолированный акт насилия, а как покушение на убийство с последствиями для национальной безопасности», — говорится в публикации.