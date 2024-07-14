Шведский премьер против отправки войск НАТО в Украину

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На сегодняшний день Швеция не поддерживает развертывание войск НАТО в Украине и считает оказываемую ей помощь достаточной.

Об этом в интервью The Time заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости отправки войск Североатлантического альянса в Украину, Кристерссон заявил, что он придерживается срединной позиции по этой теме.

«Что мы делаем, так это помогаем Украине, предоставляя ей оружие, деньги, политическую поддержку и помогая ей защищаться. На данный момент это разумный подход», — заявил он.