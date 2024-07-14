Politico: Зеленский был разочарован отказом Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован после отказа Джо Байдена снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории РФ, пишет Politico.
Отмечается, что украинский лидер заговорил об этом в конце двусторонней дискуссии, на что Байден ответил, что обе стороны должны продолжать разговор.
В то же время анонимные источники издания отметили, что это не является конечным решением к вероятному снятию ограничений, однако до «да» еще было далеко. В издании подчеркнули, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак крайне разочаровались после этого разговора.
«Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно», – отметил анонимный собеседник.
Однако Байден во время своей пресс-конференции поделился своим ответом Зеленскому, что он не наносил бы удары по России.
«Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имел бы это смысл? Нет», – пояснил президент США.