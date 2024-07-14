Politico: Зеленский был разочарован отказом Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован после отказа Джо Байдена снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории РФ, пишет Politico.

Отмечается, что украинский лидер заговорил об этом в конце двусторонней дискуссии, на что Байден ответил, что обе стороны должны продолжать разговор.

В то же время анонимные источники издания отметили, что это не является конечным решением к вероятному снятию ограничений, однако до «да» еще было далеко. В издании подчеркнули, что Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак крайне разочаровались после этого разговора.

«Ощущение всегда одно и то же: ограничения в конце концов снимут, но сначала кто-то должен умереть. Кажется, что уничтожения детской больницы недостаточно», – отметил анонимный собеседник.

Однако Байден во время своей пресс-конференции поделился своим ответом Зеленскому, что он не наносил бы удары по России.

«Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имел бы это смысл? Нет», – пояснил президент США.