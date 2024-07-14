Нетаньяху рассказал, когда закончится война

72 Просмотров

Война закончится только тогда, когда будут достигнуты все цели Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

И эти цели, по его словам, включают возвращение жителей севера в свои дома.

По словам Нетаньяху, достижение всех целей принесло бы «полную победу и восстановило бы потенциал сдерживания Израиля».

В последние недели, по его словам, были выявлены «явные трещины в рядах ХАМАС» «как следствие военного давления Израиля».

По его словам, командиры ХАМАС скрываются и не имеют связи со своими силами.

«Жители Газы, многие из которых поддерживали ХАМАС, осознают, какую катастрофу это им принесло. Террористы будут атакованы с беспрецедентной силой, пока не будут полностью уничтожены», – сказал премьер-министр Израиля.

Он также отметил, что израильские войска продвигаются по всей территории Газы, упомянув, в частности, на Рафах и Филадельфийский коридор. Обращаясь к 120 заложникам,

Нетаньяху заявил, что Израиль думает о них в первую очередь и что «у нас есть моральное обязательство вернуть их всех домой».