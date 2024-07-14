Кремль о покушениях на Путина |
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении |
Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении |
Украина предприняла попытки покушения на Путина |
Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане |
ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, более 100 жертв (фото, видео) |
Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона |
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Главное Мир

Нетаньяху рассказал, когда закончится война

Нетаньяху рассказал, когда закончится война

Война закончится только тогда, когда будут достигнуты все цели Израиля, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Times of Israel.

И эти цели, по его словам, включают возвращение жителей севера в свои дома.

По словам Нетаньяху, достижение всех целей принесло бы «полную победу и восстановило бы потенциал сдерживания Израиля».

В последние недели, по его словам, были выявлены «явные трещины в рядах ХАМАС»  «как следствие военного давления Израиля».

По его словам, командиры ХАМАС скрываются и не имеют связи со своими силами.

«Жители Газы, многие из которых поддерживали ХАМАС, осознают, какую катастрофу это им принесло. Террористы будут атакованы с беспрецедентной силой, пока не будут полностью уничтожены», – сказал премьер-министр Израиля.

Он также отметил, что израильские войска продвигаются по всей территории Газы, упомянув, в частности, на Рафах и Филадельфийский коридор. Обращаясь к 120 заложникам,

Нетаньяху заявил, что Израиль думает о них в первую очередь и что «у нас есть моральное обязательство вернуть их всех домой».

Теги:
Из этой рубрики
Шведский премьер против отправки войск НАТО в Украину
Мир

Шведский премьер против отправки войск НАТО в Украину

2024/07/14, 00:58
Politico: Зеленский был разочарован отказом Байдена
Мир

Politico: Зеленский был разочарован отказом Байдена

2024/07/14, 00:44
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Мир

Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане

2024/07/14, 00:29
Нетаньяху рассказал, когда закончится война
Мир

Нетаньяху рассказал, когда закончится война

2024/07/14, 00:14
В Турции установят источник дохода 800 безработных граждан, тратящих ежемесячно более $150 тысяч
Мир

В Турции установят источник дохода 800 безработных граждан, тратящих ежемесячно более $150 тысяч

2024/07/13, 23:49
Свадьбу сына самого богатого человека в Азии оценили в $600 млн
Мир

Свадьбу сына самого богатого человека в Азии оценили в $600 млн

2024/07/13, 23:29
Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины
Мир

Демографы спрогнозировали резкое сокращение населения Украины

2024/07/13, 22:33
Египет потребовал от ЦАХАЛ выхода с территории КПП «Рафах»
Мир

Египет потребовал от ЦАХАЛ выхода с территории КПП «Рафах»

2024/07/13, 22:06
Иран заявил об усилении ненависти к Израилю
Мир

Иран заявил об усилении ненависти к Израилю

2024/07/13, 21:48