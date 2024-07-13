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В Турции установят источник дохода 800 безработных граждан, тратящих ежемесячно более $150 тысяч

В Турции установят источник дохода 800 безработных граждан, тратящих ежемесячно более $150 тысяч

Министерство финансов Турции решило ужесточить нормы налогообложения и составило список из 800 граждан страны, официально нигде не работающих, но ежемесячно тратящих более 5 миллионов лир (150 тысяч долларов).

Турецкое агентство Anadolu приводит такую цитату своего источника в ведомстве: «Мы повысим эффективность и справедливость налогообложения и будем получать больше налогов с тех, кто много зарабатывает».

Сообщается, что Совет по налоговому аудиту (VDK) Турции составил список людей, в который вошли 800 лиц, систематически подающих декларации об отсутствии у них каких-либо доходов, но тратящих более 5 миллионов лир каждый месяц.

«Эти граждане ездят на шикарных автомобилях и покупают товары премиального класса», – утверждает источник агентства.

В минфине заверили, что источник доходов этих граждан будет установлен и они будут обложены недоплаченными налогами.

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