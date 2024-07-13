Кремль о покушениях на Путина |
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении |
Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении |
Украина предприняла попытки покушения на Путина |
Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане |
ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, более 100 жертв (фото, видео) |
Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона |
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Главное Политика

Макрон заявил, что Франция будет помогать Украине без вступления в войну с Россией

Макрон заявил, что Франция будет помогать Украине без вступления в войну с Россией

Президент Эмманюэль Макрон в обращении к военнослужащим Франции перед Национальным праздником 14 июля заявил, что республика продолжит оказывать поддержку Украине, не вступая в состояние войны с Россией.

«Мы продолжим поддерживать Украину <…> и выполнять свои обязательства, не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией, потому что никогда в нем не находились», – сказал глава государства. По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе». Французским военным известно, как важен баланс сил, поэтому следует понимать «решимость [французского руководства] не позволить России выиграть войну», цитирует Макрона ТАСС.

Президент назвал важной роль французских военных в обучении украинских солдат и офицеров.

«Мы действительно будем продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется», – сказал он.

«Благодаря двум законам о военном планировании мы удвоили оборонный бюджет [на период] до 2030 года. <…> Ускорение темпа развития событий и нарастание угроз означают, что требуются новые корректировки. Именно поэтому я прошу вас продолжать анализировать последствия войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли ее вчера, и подготовить корректировку военного планирования на 2025 год», – сказал президент.

Теги:
Из этой рубрики
Макрон заявил, что Франция будет помогать Украине без вступления в войну с Россией
Политика

Макрон заявил, что Франция будет помогать Украине без вступления в войну с Россией

2024/07/13, 23:10
Пашинян обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс с Азербайджаном
Политика

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс с Азербайджаном

2024/07/13, 22:46
Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине: "Мы никакие не враги для украинцев"
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине: «Мы никакие не враги для украинцев»

2024/07/13, 21:01
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении
Политика

Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении

2024/07/13, 16:22
Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении
Политика

Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении

2024/07/13, 15:59
Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане
Политика

Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане

2024/07/13, 14:46
Китай отреагирует на визовые ограничения США
Политика

Китай отреагирует на визовые ограничения США

2024/07/13, 14:31
Шольц исключил эскалацию с Россией из-за ракет США в Германии
Политика

Шольц исключил эскалацию с Россией из-за ракет США в Германии

2024/07/13, 14:22
Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона
Политика

Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона

2024/07/13, 13:51