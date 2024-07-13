Макрон заявил, что Франция будет помогать Украине без вступления в войну с Россией

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Президент Эмманюэль Макрон в обращении к военнослужащим Франции перед Национальным праздником 14 июля заявил, что республика продолжит оказывать поддержку Украине, не вступая в состояние войны с Россией.

«Мы продолжим поддерживать Украину <…> и выполнять свои обязательства, не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией, потому что никогда в нем не находились», – сказал глава государства. По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе». Французским военным известно, как важен баланс сил, поэтому следует понимать «решимость [французского руководства] не позволить России выиграть войну», цитирует Макрона ТАСС.

Президент назвал важной роль французских военных в обучении украинских солдат и офицеров.

«Мы действительно будем продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется», – сказал он.

«Благодаря двум законам о военном планировании мы удвоили оборонный бюджет [на период] до 2030 года. <…> Ускорение темпа развития событий и нарастание угроз означают, что требуются новые корректировки. Именно поэтому я прошу вас продолжать анализировать последствия войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли ее вчера, и подготовить корректировку военного планирования на 2025 год», – сказал президент.