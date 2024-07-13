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Пашинян обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс с Азербайджаном

Пашинян обсудил с замгоссекретаря США мирный процесс с Азербайджаном

Премьер-министр Никол Пашинян и заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея обсудили переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Стороны обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США будут продолжать способствовать установлению подлинного мира между двумя странами и обеспечению безопасности и стабильности в регионе. В контексте двустороннего сотрудничества Никол Пашинян подчеркнул постоянную поддержку США в эффективном продвижении демократических реформ в нашей стране, в частности в сфере юстиции, борьбы с коррупцией, эффективного управления, государственных служб, полиции и других. Премьер-министр отметил, что развитие демократии имеет стратегическое и приоритетное значение для правительства Армении», – говорится в сообщении.

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