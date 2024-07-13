Иран заявил об усилении ненависти к Израилю

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Продолжающиеся удары израильской армии по мирным жителям сектора Газа демонстрируют отсутствие у Израиля красных линий и лишь усиливают всеобщую ненависть к еврейскому государству.

Такое мнение высказал представитель МИД Ирана Насер Канани, осудив нанесенный ранее Израилем удар по району Аль-Маваси близ города Хан-Юнис.

«Сионисты (Израиль – прим.) в очередной раз показали, что официально не признают никаких красных линий и моральных границ по отношению к беззащитному населению Газы, <…>, но они должны знать, что, продолжая это, они не добьются ничего, кроме как усиления ненависти к сионистскому режиму, и лишь ускорят свою гибель», – написал Канани в X.

Несмотря на то что район Аль-Маваси был объявлен безопасным, он все же подвергся обстрелу «при гробовом молчании международного сообщества и благодаря открытой военной помощи США», отметил представитель МИД Ирана.