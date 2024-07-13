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Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине: «Мы никакие не враги для украинцев»

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по Украине: "Мы никакие не враги для украинцев"

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

Об этом он заявил на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, передает БЕЛТА.

«Как бы они (в Украине. – ред.) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора – это будет эскалация, и будут гибнуть люди», – подчеркнул белорусский лидер.

«В Украине нормальных людей достаточно. Особенно среди военных. Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО), украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать. Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше», – заявил Александр Лукашенко.

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