Лукашенко: «Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки некоторое время назад.

Об этом Лукашенко заявил на совещании в Лунинецком районе по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении, передает БЕЛТА.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», – заявил Лукашенко

«Сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет», – добавил Александр Лукашенко.