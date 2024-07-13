Эрдоган не ждет скорого завершения войны между Россией и Украиной

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения войны между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в ходе выступления на церемонии выпуска офицеров национального университета обороны в Стамбуле.

«Война между Россией и Украиной продолжается почти два с половиной года. Конфликт, в котором ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой, приводит к значительным жертвам и разрушениям. С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время», – сказал Эрдоган.

По его словам, Турция «делает все возможное», чтобы остановить конфликт, который «никому не нужен, кроме торговцев войной».