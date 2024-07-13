Турция заявила, что Нетаньяху пытается сорвать переговоры с ХАМАС

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Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ударом по району Аль-Маваси в секторе Газа пытается сорвать переговоры с движением ХАМАС, чтобы уничтожить палестинцев. Об этом, как передает РИА Новости, заявил МИД Турции.

Министерство здравоохранения Газы заявило ранее, что число погибших при израильском ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. По данным армии Израиля, ВВС нанесли точный удар по месту, где находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.

«Убийство десятков мирных жителей в результате удара Израиля по палестинцам в районе Аль-Маваси, ранее определенном им как «безопасная зона», является очередным этапом усилий правительства Нетаньяху по полному уничтожению палестинцев», – говорится в заявлении турецкого МИД.