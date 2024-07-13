Почему врёт дипломат? И угомонит ли его Пезешкиан?

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Угрызение совести не грозит тем, у кого нет совести, и если бессовестные находят себя в бесчестии и ничтожных делах, они только добиваются создания атмосферы вражды и неприязни вокруг себя. Но расширить зону деградации им не удается, хотя бы потому, что мир не без праведных людей.

Нулевого эффекта в недобропорядочности добивается посол Исламской Республики Иран в Армении Мехди Собхани, горе-дипломат, постоянно идущий против логики и здравого смысла. В силу своих низменных качеств он постоянно высказывается в деструктивном духе относительно армяно-азербайджанских проблем. Ведя постоянный поиск поводов для новых обострений, глава иранской миссии действует наперекор официальной политике Тегерана, который с недавних пор стал смотреть на действующую конъюнктуру более трезво.

Возникает вопрос, почему посол нагнетает атмосферу, если на кону судьба всеобъемлющего мира. Разве Ирану нужны новые проблемы в регионе? Как бы ни менялись тренды в контексте армяно-азербайджанского урегулирования, иранский посол только нагнетает обстановку, переводя внимание с главных элементов на малозначимые.

Этому есть одно объяснение – Мехди Собхани адресно работает над новой эскалацией, словно ему нужна не стабилизация положения, а осложнение ситуации. Касаясь положения армян Карабаха, которые по собственной воле покинули азербайджанские пределы, иранский посол важно замечает: «Азербайджан должен уважать право карабахцев на коллективное возвращение». Причем говорит об этом от имени своего государства.

В интервью радиостанции «Свобода» посол уточняет, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана, но в то же время считает, что права армянских жителей Карабаха должны уважаться. «Этот вопрос подобен ране, и эту рану необходимо залечить», – говорит человек, который за время выполнения своей миссии в Армении ни разу не удосужился высказать что-либо здравое о положении 300-тысячной массы депортированных из Армении азербайджанцев или о вопиющем факте оккупации Иреваном 20% азербайджанских территорий, превращенных в каменную пустыню.

Разве Азербайджану не были нанесены болезненные раны? И почему он их не замечал, коль ратует за торжество справедливости?! Азербайджан залечивает свои раны сам, не унижаясь перед сообществом и не жалуясь на бездействие институтов сообщества, которые были обязаны хотя бы констатировать факт ущемления прав тысяч и тысяч азербайджанцев, подвергшихся гонениям, уничтожению и даже геноциду.

Что и говорить, Мехди Собхани своим демагогическим нравоучением выставляет себя в образе дешевого моралиста, который стремится поучать азербайджанцев, но при этом априори выглядит носителем фальшивых стандартов. Если он и впрямь является сторонником устойчивого мира, то почему его взгляды всегда выдержаны в духе предвзятости? Неужели он считает, что возмутителем регионального спокойствия является Азербайджан?!

«Мы надеемся, что так же, как жители Карабаха принудительно покинули свои дома, будут созданы такие условия, чтобы они могли вернуться в свои дома добровольно», – говорит посол, переворачивая истину вверх дном. Он же в курсе всех перипетий и довоенных событий, и послевоенных.

Не зря говорят, что у каждого преступления имеется и имя, и фамилия. Трагедию в Южном Кавказе спровоцировали армянские националисты и радикалы, которым вздумалось расширить свои территориальные пределы за счет азербайджанских редутов. Войну также спровоцировали армяне, заручившись поддержкой внешних подрывных центров и проармянских лоббистов. В Иране их сподвижники всегда пользовались абсолютной свободой, и это не было случайностью.

Определенные силы в иранском истеблишменте всегда заигрывали с идеологами и проповедниками теории «великого хаястана». Баку в ответ адекватно реагировал на недружественные и опасные действия внутрииранских сил, для которых позиция северного соседа почему-то казалась враждебной.

До сегодняшнего дня никаких фактов на этот счет у недоброжелателей не было, но они продолжали свои провокационные действия, пользуясь услугами иранских армян. У последних достаточно сильные позиции в Исламской Республике, и они, используя собственные возможности, неоднократно пытались настроить иранское общество против Азербайджана, придумывая всевозможные мифы и инсинуации.

Но время все расставило по местам, и официальный Баку, будучи на здоровой волне, всегда давал внятные ответы на все напрасные вызовы.

Антиазербайджанская настырность, с коей позиционирует посол Собхани, не оставляет сомнений в ангажированности дипломата. Он явно демонстрирует нездоровую заинтересованность в продвижении армянских интересов, нанося ощутимые удары по азербайджано-иранским отношениям. Вызывает удивление молчаливость иранского МИДа на своеволие посла Собхани, который не только передергивает очевидные истины, но и возводит новые стены отчуждения в треугольнике Баку-Тегеран-Иреван.

Мехди Собхани ведет себя вопиюще бесчестно. Только человек, служащий злу и мракобесию, может утверждать, будто причина, по которой армяне Карабаха покинули свой регион, заключалась в том, что «они не чувствовали себя в безопасности». Он сообщает, что «общался с народом Карабаха, когда прибыли беженцы, лично поехал в Капан, беседовал с ними».

Он неистово цитирует их: «Мы свои дома покидали не по своей воле», но забывает при этом добавить, что карабахских армян к бегству вынудили сепаратистские «власти», те, кто под натиском антитеррористических операций азербайджанской армии сами себя распустили.

Вруны, трусы и предатели добиваются презрения добропорядочных людей. Мехди Собхани – подлый трус, потому что хочет понравиться армянским властям и радикалам, боясь их гнева, выдает ложь вместо истины. А предает он интересы своего государства, ставя личные выгоды выше национальных.

Умение держать стойку на высокой позиции – это удел сильных духом. На дипломатической должности значение этого качества трудно переоценить. Мехди Собхани – человек с размагниченной совестью, и он никак не тянет на то, чтобы называться тяжеловесом профессии.

Он мелкая сошка, которому все еще удается отравлять дипломатическую атмосферу ядом злопыхательства и нездорового личного интереса. Поднявшись по карьерной лестнице, он растерял волевые человеческие качества. Впрочем, а были ли они у него?!

Что бы там ни было, остается надеяться на то, что с приходом к власти в Иране Масуда Пезешкиана провокатора-посла Собхани, наконец, вызовут на ковер в Тегеран с целью поставить конец его дестабилизирующей деятельности…

Тофик Аббасов