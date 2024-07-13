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Украина предприняла попытки покушения на Путина

Украина предприняла попытки покушения на Путина

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что попытки покушения на президента России Владимира Путина действительно имели место, но они оказались неудачными. «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – отметил Буданов в интервью NV.

Буданов также высказался на тему того, является ли Путин компромиссной фигурой для своего окружения и «устраивающим всех третейским судьей». На это он ответил, что «это не о компромиссе уже давно».

В ходе беседы Буданов вспомнил рассказы своей бабушки, которая застала смерть Иосифа Сталина. «Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности», – считает глава ГУР.

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