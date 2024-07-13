Кобахидзе верит в членство Грузии в ЕС к 2030 году

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Членство Грузии в Европейском союзе к 2030 году представляется реалистичным, несмотря на проблемы, которые существуют между республикой и сообществом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«К 2030 году Грузия по сравнению с другими странами-кандидатами (на вступление в ЕС) лучше всех будет готова для интеграции в Евросоюз. Для этого мы продолжим предпринимать соответствующие шаги. Я уверен, что к 2030 году вхождение Грузии в Евросоюз является абсолютно реалистичным», – сказал Кобахидзе, добавив, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений с ЕС.