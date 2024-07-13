National Interest: F-16 не выживут в боях с Россией

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Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс выразил предположение, что обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве.

По его словам, как только украинцы войдут в контролируемое ВС России воздушное пространство, «ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить».

«В конфликте с великой державой… F-16 останется на скамейке запасных», — сказал журналист.