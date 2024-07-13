Кремль о покушениях на Путина |
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении |
Баку обеспокоен растущей милитаризацией в Армении |
Украина предприняла попытки покушения на Путина |
Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане |
ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев в Хан-Юнисе, более 100 жертв (фото, видео) |
Инцидент на границе: почему Армении нельзя доверить контроль над Зангезурским коридором и необходима третья сторона |
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Главное Мнения

National Interest: F-16 не выживут в боях с Россией

National Interest: F-16 не выживут в боях с Россией

Обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс выразил предположение, что обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве.

По его словам, как только украинцы войдут в контролируемое ВС России воздушное пространство, «ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить».

«В конфликте с великой державой…  F-16 останется на скамейке запасных», — сказал журналист.

Теги:
Из этой рубрики
Мусабеков поставил на место Сухбани
Мнения

Мусабеков поставил на место Сухбани

2024/07/13, 15:28
National Interest: F-16 не выживут в боях с Россией
Мнения

National Interest: F-16 не выживут в боях с Россией

2024/07/13, 14:50
Кузио раскритиковал Саманту Пауэр: Армения – центр реэкспорта западных товаров в Россию
Мнения

Кузио раскритиковал Саманту Пауэр: Армения – центр реэкспорта западных товаров в Россию

2024/07/11, 18:52
Журналист Мардан: Армения – это такой геополитический тупик на карте
Мнения

Журналист Мардан: Армения – это такой геополитический тупик на карте

2024/07/07, 12:35
«Уличные протесты возможны, но гражданской войны в США не будет»
Мнения

«Уличные протесты возможны, но гражданской войны в США не будет»

2024/07/06, 19:22
Профессор-китаевед Рафик Аббасов – «Минвалу»: Китай заявляет о поддержке Азербайджана в ситуации с Арменией
Мнения

Профессор-китаевед Рафик Аббасов – «Минвалу»: Китай заявляет о поддержке Азербайджана в ситуации с Арменией

2024/07/05, 09:30
"Катастрофа". Мбаппе высказался о выборах во Франции
Мнения

«Катастрофа». Мбаппе высказался о выборах во Франции

2024/07/05, 00:03
Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана
Мнения

Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана

2024/07/04, 14:20
Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении
Мнения

Марков: Участие азербайджанских, российских и белорусских военных в параде в Минске — предупреждение Армении

2024/07/03, 10:46