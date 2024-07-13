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Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане

Представители МПА СНГ будут следить за выборами в Азербайджане

Наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) будут вести мониторинг внеочередных выборов в Милли Меджлис – парламент Азербайджана, которые состоятся 1 сентября 2024 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Согласно информации, вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев станет координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах.

Его кандидатуру предложила председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета МПА СНГ.

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