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Ряд спонсоров перекрыл поток пожертвований Демпартии до замены Байдена

Ряд спонсоров перекрыл поток пожертвований Демпартии до замены Байдена

Часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что часть спонсоров не собираются принимать каких-либо решений, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах.

Журналисты отметили, что «это один из самых конкретных примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах». В материале отмечается, что ситуация осложняется проблемами со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, поскольку многие крупные спонсоры сомневаются в способности действующего президента победить.

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