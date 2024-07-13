Китай отреагирует на визовые ограничения США

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Китай готов симметрично ответить на вводимые американской администрацией ограничения, если Вашингтон не изменит свой курс.

Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя визовые ограничения, введенные США в отношении некоторых китайских чиновников по причине защиты прав человека.

По его словам, объявленные Госдепартаментом США ограничительные меры являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений».

«Китай решительно отвергает и категорически осуждает их», – подчеркнул дипломат, отметив, что вопросы, касающиеся Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), Тибетского автономного района (ТАР) и Гонконга, являются «внутренними делами Китая, и ни одно зарубежное государство не имеет права вмешиваться в них».

Пресс-секретарь китайской дипмиссии отметил, что Пекин «призывает США прекратить дискредитацию» и «снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников». «Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», – подчеркнул он.