Байден: Последствия победы Трампа будут кошмарны

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Президент США Джо Байден припугнул сторонников реализацией плана реформирования правительства, озаглавленного «Проект 2025», в случае победы на выборах его соперника, экс-главы государства Дональда Трампа.

По словам хозяина Белого дома, последствия будут кошмарны. В частности, программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов и приведет к росту цен на лекарства. «Проект 2025 — крупнейшая атака на наше правительство и личные свободы, которая когда-либо предлагалась в нашей истории», — предупредил Байден.

Президент утверждает, что программу разработали и профинансировали «люди Трампа», однако сам политик заявлял, что не причастен к «Проекту 2025».