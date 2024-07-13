Возросли пассажирские авиаперевозки из Азербайджана

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В январе-июне этого года воздушным транспортом из Азербайджана было перевезено 1490112 пассажиров.

Согласно информации Государственного агентства по туризму, это на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период наибольшее количество пассажиров – 412014 человек – отправилось в Россию. Это на 28,7% больше, чем год назад.

В списке за Россией следуют Турция (377083 пассажира, +23,6%) и Объединенные Арабские Эмираты (198774 пассажира, +48,9%).

Только в июне перевозки по воздуху из Азербайджана составили 297 361 пассажир. Это на 36,6% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В том числе, количество путешественников в Россию в прошлом месяце увеличилось на 32,9% и составило 77901 человек.