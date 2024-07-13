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Главное Общество

В Баку установится 36-градусная жара

В Баку установится 36-градусная жара

14 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем – 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем – 30-35%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем – 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем – 20-25° тепла.

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