Ереван и Тбилиси обсудили положение дел в регионе

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Вице-премьер Грузии, министр обороны Ираклий Чиковани на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил в Ереване вопросы стратегического партнерства между странами и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба грузинского министерства обороны.

«На встрече стороны обсудили дружественные и добрососедские отношения, существующие между Грузией и Республикой Армения. Была отмечена важная роль Грузии в деле обеспечения мира и стабильности в регионе», – говорится в сообщении.

Чиковани и Пашинян также коснулись темы стратегического партнерства, соглашение о котором было подписано в январе 2024 года. Стороны отметили, что стратегическое партнерство Грузии и Армении будет способствовать углублению отношений между странами во многих сферах, добавили в пресс-службе.