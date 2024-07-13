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В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном

В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном

Специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина ответил на вопросы армянской службы «Голоса Америки» относительно армяно-азербайджанского процесса. Он подчеркнул, что стабильность в регионе Южного Кавказа важна для НАТО, и выразил поддержку альянсом мирного процесса между Ереваном и Баку с участием США и ЕС.

«Мы решительно поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, переговоры, направленные на установление мира и заключение долгосрочного мирного соглашения между ними. Мы стараемся продвигать наших партнеров в правильном направлении. И для нас правильный путь – регулирование отношений, потому что это принесет стабильность на Южном Кавказе», – сказал Коломина.

Он заявил, что «Кавказ имеет прямое влияние на Черноморский регион, а Черное море является регионом стратегических интересов НАТО».

«Поэтому в наших интересах в регионе, чтобы он был стабильным, потому что нестабильность влияет на нас», – сказал Коломина.

На вопрос, видит ли он прогресс в затягивающемся армяно-азербайджанском мирном процессе, Коломина ответил, что настроен оптимистично, видит позитивный прогресс, и особо отметил трехстороннюю встречу в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря Блинкена.

«Я верю, что прогресс есть. Я не знаю, куда это нас приведет, но мы продолжим поддерживать этот процесс, насколько сможем», – заверил спецпредставитель генсека НАТО.

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