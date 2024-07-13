Роберт Кеннеди-младший допустил ядерную войну из-за боев в Украине

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Конфликт в Украине может распространиться на Европу и превратиться в полноценный обмен ядерными ударами, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Ф.Кеннеди-младший в своем X.

«Если это произойдет, то отчасти из-за того, что США спонсирует конфликт оружием», — отметил политик.

Он назвал поведение конгресса и администрации действующего президента США Джо Байдена безумием. «Вместо этого мы должны делать все возможное, чтобы не натравливать США на противников, обладающих мощными ядерными арсеналами», — уточнил Кеннеди-младший.