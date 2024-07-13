Глава КС напомнил о проблемах с нормализацией отношений с Арменией

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Все еще остаются несколько открытых вопросов в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Об этом в своей статье, посвященной 26-й годовщине начала деятельности Конституционного суда, написал его председатель Фархад Абдуллаев.

По его словам, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июня, принимая делегацию ТЮРКПА.

«Касаясь важного момента, связанного с Конституцией Армении, глава нашего государства совершенно справедливо подчеркнул, что пока нынешняя конституция Армении остается неизменной, заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном невозможно», – отметил Абдуллаев.