Деловые круги США обсудят инвестиции в Средний коридор

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Исполняющая обязанности специального координатора Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGI) Хелайна Маца посетит Узбекистан и Казахстан с 14 по 19 июля.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Целью визита является продвижение текущих усилий США по содействию стратегическим инвестициям в инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор).

Во время визита в Узбекистан и Казахстан она встретится с представителями правительств и партнёрами из частного сектора, чтобы обсудить потенциальные инфраструктурные проекты и возможности финансирования.