Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Рассчитываться за проезд по платным дорогам придется по-новому |
Водителя из Южного Азербайджана избили на армянской границе (видео 18+) |
Пезешкиан заявил о стремлении Ирана к укреплению отношений с соседями |
Эрдоган обсудил с Си Цзиньпином, Путиным и Лукашенко вступление в ШОС |
Эрдоган о границе с Арменией: «Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения» |
Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России |
Москва недовольна учениями Армении с США |
Главное Экономика

Деловые круги США обсудят инвестиции в Средний коридор

Деловые круги США обсудят инвестиции в Средний коридор

Исполняющая обязанности специального координатора Партнерства по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGI) Хелайна Маца посетит Узбекистан и Казахстан с 14 по 19 июля.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Целью визита является продвижение текущих усилий США по содействию стратегическим инвестициям в инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор).

Во время визита в Узбекистан и Казахстан она встретится с представителями правительств и партнёрами из частного сектора, чтобы обсудить потенциальные инфраструктурные проекты и возможности финансирования.

Теги:
Из этой рубрики
Возросли пассажирские авиаперевозки из Азербайджана
Экономика

Возросли пассажирские авиаперевозки из Азербайджана

2024/07/13, 13:28
Деловые круги США обсудят инвестиции в Средний коридор
Экономика

Деловые круги США обсудят инвестиции в Средний коридор

2024/07/13, 11:27
Азербайджанская нефть подорожала
Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

2024/07/13, 10:37
«Татнефть» начнет разработку одного из старейших месторождений Азербайджана
Экономика

«Татнефть» начнет разработку одного из старейших месторождений Азербайджана

2024/07/12, 17:13
Вагит Алекперов вошел в число ведущих в России налогоплательщиков
Экономика

Вагит Алекперов вошел в число ведущих в России налогоплательщиков

2024/07/12, 00:27
"Азеркосмос" достиг соглашения с DynaSys Networks
Экономика

«Азеркосмос» достиг соглашения с DynaSys Networks

2024/07/11, 18:09
Госкомстат: В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла до 1003 манатов
Экономика

Госкомстат: В Азербайджане среднемесячная зарплата выросла до 1003 манатов

2024/07/11, 12:57
Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу
Экономика

Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу

2024/07/11, 12:11
Азербайджан обсудил с Великобританией переход на "зеленую энергию"
Экономика

Азербайджан обсудил с Великобританией переход на «зеленую энергию»

2024/07/11, 11:33