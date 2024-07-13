Члены ММ посетят ТРСК

91 Просмотров

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зорлу Торе анонсировал скорый визит азербайджанских парламентариев в Лефкошу.

Выступая в прямом эфире программы Gün Ortası на турецком телеканале Ulusal Kanal, Торе сообщил, что члены рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан-ТРСК прибудут на остров с целью участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-й годовщине операции ВС Турции по поддержанию мира на Кипре.

«Члены межпарламентской рабочей группы будут на Кипре в 50-ю годовщину операции. Мы будем вместе праздновать это историческое событие. Это вызывает у нас радость. Надеюсь, что и другие тюркские государства последуют примеру Азербайджана», – приводит «Азертадж» слова Торе.

Масштабные мероприятия, в которых ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пройдут в турецком Кипре 20 июля.

В числе прочих у берегов Кипра состоится парад морских судов, с участием 50 кораблей ВМС Турции.