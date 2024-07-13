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Сократилось число заместителей Закира Гасанова

Сократилось число заместителей Закира Гасанова

Внесены изменения в структурное подразделение министерства обороны Азербайджана. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что число заместителей министра обороны официально сократилось.

Известно, что из списка исключена должность заместителя министра обороны – командующего Отдельной общевойсковой армией.

Остались неизменными должности министра обороны, первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба азербайджанской армии, заместителя министра обороны – командующего Сухопутными войсками, заместителя министра обороны – командующего Военно-воздушными силами, заместителя министра обороны – генерального директора.

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