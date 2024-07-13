Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео)

12:45 В Цимлянском районе Ростовской области ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки украинского БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём телеграм-канале.
«Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал глава региона
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11:15 Площадь пожара на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области, который возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) составила 200 кв. м, сообщил глава региона Василий Голубев. К месту тушения приехал пожарный поезд.
В тушении участвуют 49 человек и 14 единиц техники.
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10:33 Нефтебазу в городе Цимлянск Ростовской области атаковали минимум два беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что один из дронов упал в 20 метрах от промплощадки, второму удалось достигнуть цели. В результате попадания начался пожар, которому был присвоен третий ранг сложности. Локализовать его пока не получается. Уточняется также, что в резервуарах на нефтебазе хранится бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
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07:59 Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, пожару присвоен третий ранг, на месте работают пожарные расчёты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.