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Пезешкиан: Китай и Россия поддерживали Иран в трудные времена

Пезешкиан: Китай и Россия поддерживали Иран в трудные времена

Новое правительство избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы, направленные на достижение мира в Украине.

Об этом говорится в адресованном мировому сообществу послании Пезешкиана, опубликованном иранской газетой Tehran Times.

«Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация будет продолжать расширять и укреплять наше сотрудничество. Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», – говорится в тексте.

Избранный президент исламской республики заверил, что будет «продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС».

По словам Пезешкиана, Китай и Россия «последовательно поддерживали Иран в трудные времена».

«Мы глубоко дорожим этой дружбой. Наша 25-летняя дорожная карта с Китаем представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного всеобъемлющего стратегического партнерства, и мы рассчитываем на более широкое сотрудничество с Пекином по мере продвижения к новому глобальному порядку», – указывается в тексте послания. Иранский лидер напомнил, что в 2023 году Китай сыграл ключевую роль в содействии нормализации отношений Ирана с Саудовской Аравией, «продемонстрировав свое конструктивное видение и прозорливый подход к международным делам».

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