В Белгородской области России украинский дрон атаковали четыре села

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали четыре населенных пункта в регионе.

«Четыре населенных пункта атакованы беспилотниками ВСУ», — написал он, отметив, что пострадавших в результате инцидента нет.

По его словам, в результате атаки в поселке Красное Шебекинского городского округа были разрушены два частных дома. В селе Зиборовка полностью сгорел служебный автомобиль сельхозпредприятия. В селе Поповка Краснояружского района из-за атаки беспилотников был разрушен нежилой частный дом, еще один — сильно поврежден. Еще один легковой автомобиль был поврежден в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа.