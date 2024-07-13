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Пентагон допустил отмену ограничений на удары оружием США вглубь России

Пентагон допустил отмену ограничений на удары оружием США вглубь России

Министерство обороны США допускает, что Вашингтон может снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

С таким заявлением выступил на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика не изменилась», – утверждала Сингх. По ее словам, США «разрешают наносить удары через границу, когда Россия атакует с другой стороны границы».

«По мере изменений в ходе конфликта мы вносили изменения, адаптировали нашу политику. Вы видели это применительно к Харькову, и это может произойти в других районах. Но к настоящему моменту мы не разрешали применение [оперативно-тактических ракет] ATACMS для нанесения ударов вглубь [территории России]», – заявила она.

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