Пентагон допустил отмену ограничений на удары оружием США вглубь России

Министерство обороны США допускает, что Вашингтон может снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
С таким заявлением выступил на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Наша политика не изменилась», – утверждала Сингх. По ее словам, США «разрешают наносить удары через границу, когда Россия атакует с другой стороны границы».
«По мере изменений в ходе конфликта мы вносили изменения, адаптировали нашу политику. Вы видели это применительно к Харькову, и это может произойти в других районах. Но к настоящему моменту мы не разрешали применение [оперативно-тактических ракет] ATACMS для нанесения ударов вглубь [территории России]», – заявила она.