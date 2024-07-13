Пентагон допустил отмену ограничений на удары оружием США вглубь России

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Министерство обороны США допускает, что Вашингтон может снять ограничения на применение американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

С таким заявлением выступил на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика не изменилась», – утверждала Сингх. По ее словам, США «разрешают наносить удары через границу, когда Россия атакует с другой стороны границы».

«По мере изменений в ходе конфликта мы вносили изменения, адаптировали нашу политику. Вы видели это применительно к Харькову, и это может произойти в других районах. Но к настоящему моменту мы не разрешали применение [оперативно-тактических ракет] ATACMS для нанесения ударов вглубь [территории России]», – заявила она.