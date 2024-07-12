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В Нигерии из-за обвала части здания школы погиб 21 ученик (видео)

В Нигерии из-за обвала части здания школы погиб 21 ученик (видео)

Часть здания школы обвалилась в центральной части Нигерии во время занятий, погиб 21 ученик.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя нигерийского отделения Красного Креста Нуруддина Хусейна Магаджи.

По его словам, еще 69 человек получили ранения, они госпитализированы. Ранее агентство сообщало о 16 погибших.

Нигерийский телеканал Channels утверждает, что под завалами могут находиться до 70 школьников и преподавателей. На месте работают спасательные бригады и воинские подразделения. Всего школа начитывала 1 тыс. учащихся.

Обвалившееся двухэтажное здание средней школы находится в городе Джос, административном центре штата Плато. В обрушившейся части здания находились младшие классы, ученики писали экзаменационную работу.

Причины обрушения части здания школы пока не установлены, однако местные жители считают, что речь может идти об оползне, так как в Джосе последние три дня шли дожди.

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