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Эрдоган анонсировал шаги по нормализации отношений с Сирией

Эрдоган анонсировал шаги по нормализации отношений с Сирией

Турция в ближайшие дни может предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году.

Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган после возвращения с саммита Североатлантического альянса, сообщает агентство Anadolu.

«Пока процесс развивается в положительном направлении. Надеюсь, что в ближайшее время мы предпримем конкретные шаги», — заявил президент, добавив, что он уже дал поручение главе турецкого МИД Хакану Фидану подготовить дорожную карту процесса урегулирования.

Эрдоган также отметил, что территориальная целостность Сирии не противоречит интересам Турции. По его мнению, Иран и Соединенные Штаты также должны быть довольны процессом нормализации отношений Турции с Сирией и поддержать инициативу.

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