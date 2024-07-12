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Эрдоган обсудил с Си Цзиньпином, Путиным и Лукашенко вступление в ШОС

Эрдоган обсудил с Си Цзиньпином, Путиным и Лукашенко вступление в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что может посетить Китай после предстоящего в сентябре заседания Генассамблеи ООН и надеется на ответный визит в Анкару председателя КНР Си Цзиньпина.

«Скорее всего, мы сможем посетить Китай после заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Рассчитываю, что в 2025 году господин Си Цзиньпин нанесет нам ответный визит», – сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Вашингтона, где 9-11 июля он принял участие в саммите Североатлантического альянса. Его высказывания приводит агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, он обсудил вопросы присоединения Турции к ШОС с председателем КНР на полях саммита организации в Астане.

«У нас состоялась очень дружеская встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите ШОС в Астане. Он вновь пригласил нас в Китай, я в свою очередь пригласил его в нашу страну. У нас была возможность обсудить все наши вопросы, как политические, так и экономические», – отметил президент Турции.

Он также сообщил, что обсуждал вопрос членства Турции в ШОС в Астане с президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. «На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут дивиденды», – подчеркнул Эрдоган.

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