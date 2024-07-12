Эрдоган: Запад обеспокоен развитием отношений России и Китая, он не добился желаемых результатов в Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Запад всерьез обеспокоен развитием отношений России и Китая, а также отсутствием желаемых результатов на Украине. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из США с саммита НАТО.

«Мы столкнулись с мировым порядком, в котором доминируют сильные. Например, Россия солидарна с Китаем. И это серьезно беспокоит Запад. Он оказывает всевозможную поддержку Украине, как финансовую, так и материальную, включая оружие и боеприпасы. Несмотря на всю эту помощь, западные страны пока не добились тех результатов, на которые рассчитывали, в Украине. Гарантией и успокоением для них является то, что НАТО существует как большая сила, в авангарде которой США. Она становится сильнее, но, несмотря на имеющуюся мощь, существует неспособность добиться желаемых результатов в соперничестве с другими мировыми силами», – приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он между тем указал, что «позиция Турции в этом контексте иная». «Мы поддерживаем связь и с Россией, и с Украиной. При этом мы стремимся быть максимально справедливыми. Такая наша позиция может время от времени беспокоить и Россию, и Украину. Но мы повторяем, что обе эти страны – наши соседи, с которыми у нас исторические серьезные отношения», – сказал Эрдоган.

Комментируя дискуссию об угрозе третьей мировой войны, турецкий лидер указал, что он лично не видит таких рисков. «Честно говоря, я этого [таких рисков] не вижу и не хочу их видеть. Если мы посмотрим на те причины, которые раньше приводили к войне, и на те меры предосторожности, которые не были приняты, очевидно, что сейчас нам нужно быть осторожными и не совершать таких же ошибок. Нам следует говорить о мире, а не о войне. Каждый шаг, который мы делаем, должен быть направлен на мир, а не на рост напряженности», – указал Эрдоган.

Он добавил, что «всем странам необходимо приложить усилия, которые создадут атмосферу мира и спокойствия, а не конфронтации».

Как отметил Эрдоган, Турция с начала войны проводит сбалансированную политику в отношении России и Украины и придает важное значение развитию отношений с обеими странами.

«Наша сбалансированная позиция, которой мы придерживаемся с первого дня войны между Украиной и Россией, известна всем лидерам [стран – членов НАТО]. Украина, как и Российская Федерация, является нашим соседом. Это страна, с которой у нас прочные связи. У нас многоплановые отношения с обеими странами. [На саммите НАТО] я обратил внимание на необходимость возвращения к дипломатии и подготовки почвы для переговоров [между Россией и Украиной], чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. В этой связи я подчеркнул, что мы готовы способствовать продолжению стамбульского процесса», – сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что ведет переговоры с лидерами России и Украины по вопросу восстановления черноморских зерновых договоренностей, но результатов еще нет.

«Мы предлагаем вновь открыть зерновой коридор и сейчас ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной. Каких-либо результатов по этому вопросу мы пока не получили. Моя последняя встреча с президентом России господином Владимиром Путиным была посвящена этому. Мы обсуждали эти вопросы с президентом Украины господином Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Мы хотим работать по зерновому коридору и с украинской стороной. Надеюсь, что мы снова начнем эксплуатировать этот коридор», – отметил Эрдоган.