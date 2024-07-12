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Эрдоган о границе с Арменией: «Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения»

Эрдоган о границе с Арменией: "Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения"

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что после заключения полноценного мирного соглашения между Баку и Ереваном Турция может открыть границу с Арменией. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из США с саммита НАТО.

«Почему бы и не рассмотреть этот вопрос [об открытии границы]? Ранее мы уже все сказали [премьер-министру Армении Николу] Пашиняну по этому поводу. Теперь нам нужно делать все для мира. Мы надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир, который Турция всем сердцем поддерживает. Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения. Мы хотим, чтобы позитивные решения на этом пути принимались без промедления. Из региона сейчас поступают позитивные сигналы, и мы надеемся, что они в итоге принесут хорошие новости», – приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что не обсуждал вопрос Зангезурского коридора с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Я лишь поздравил его с победой на выборах. Зангезурский коридор – это стратегический маршрут, который принесет пользу всем, особенно Азербайджану, Армении и Ирану. Иран и Азербайджан почувствуют, что им станет легче, когда коридор заработает, и будет введена в эксплуатацию железнодорожная ветка», – сказал Эрдоган.

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