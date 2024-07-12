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В Забухе открылся первый детский сад

В Забухе открылся первый детский сад

В освобожденном от оккупации селе Забухе Лачынского района открылся первый детский сад.

В церемонии приняли участие сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Лачынском районе, специального представительства президента в Лачынском районе, Госагентства по дошкольному и общему образованию, Восточно-Зангезурского регионального управления образования, а также учителя и ученики средней школы №1 города Лачын и полной средней школы села Забух имени шехида Адалята Мамедова, члены семьи шехида Джебраила Велиева и жители села.

Затем участники церемонии ознакомились с условиями, созданными в детском саду.

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В Забухе открылся первый детский сад
Общество

В Забухе открылся первый детский сад

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