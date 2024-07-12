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Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе

Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС согласовали принципы установления режима прекращения огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление президент США Джо Байден опубликовал в X.

«Шесть недель назад я изложил всеобъемлющие принципы достижения [сделки] о прекращении огня и возвращении заложников. Работа еще предстоит, это сложные вопросы, но к настоящему моменту принципы согласованы Израилем и ХАМАС. Моя команда добивается прогресса, и я твердо намерен довести дело до конца», – написал американский лидер.

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