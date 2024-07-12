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В Израиле гневно отреагировали на заявление Эрдогана: «Турция не должна быть членом НАТО»

В Израиле гневно отреагировали на заявление Эрдогана: "Турция не должна быть членом НАТО"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Турция не может быть членом НАТО, а ее президент Реджеп Тайип Эрдоган не должен решать вопросы сотрудничества Североатлантического альянса с еврейским государством.

«Прежде всего, Эрдоган ничего не решает. Более того, такая страна, как Турция, которая поддерживает убийц и насильников из [радикального палестинского движения] ХАМАС и иранскую ось зла, не должна быть членом НАТО», – написал Кац в X в ответ на заявление турецкого лидера о том, что его страна не одобрит никаких вариантов сотрудничества НАТО с Израилем в связи с его действиями в секторе Газа.

Ранее Эрдоган на пресс-конференции по итогам участия в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне заявил, что сотрудничество НАТО и Израиля, о котором, по его словам, «идут определенные разговоры внутри НАТО», «не получит одобрения» с турецкой стороны.

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