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В Гаджигабуле опрокинувшийся грузовик врезался в два микроавтобуса, есть пострадавшие

В Гаджигабуле опрокинувшийся грузовик врезался в два микроавтобуса, есть пострадавшие

На территории села Гарасу Гаджигабульского района произошла цепная авария.

Водитель грузового автомобиля потерял управление и опрокинул машину, которая врезалась в два микроавтобуса, передает Report.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили граждане Турции – Вердиева Джамиля 1980 года рождения, Сарачоглу Эзгису 2014 года рождения, Сюзен Элис 1999 года рождения, Алпарслан Ферхад 1995 года рождения, жители города Баку – Гусейнов Гасан Нураддин оглу 2007 года рождения, Гусейнова Метанет Мурадил гызы 1974 года рождения, жители города Гянджи – Вердиева Дж. Вугар гызы 2006 года рождения, Гурбанова Фаранджам Адиль гызы 1957 года рождения и Вердиев Гусейн Вугар оглу.

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу. Некоторые из них после оказания необходимой помощи были выписаны на амбулаторное лечение.

По факту проводится расследование.

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