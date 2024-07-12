Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России

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Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.

Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым», – заявила Сингх, утверждая, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Во время беседы, по словам представителя Пентагона, Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации». Она не привела каких-либо дополнительных деталей разговора глав оборонных ведомств.