Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России

Министр обороны США Ллойд Остин в пятницу провел телефонный разговор с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым.
Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Сегодня утром министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым», – заявила Сингх, утверждая, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Во время беседы, по словам представителя Пентагона, Остин «подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации». Она не привела каких-либо дополнительных деталей разговора глав оборонных ведомств.