В связи с сильным ветром в Азербайджане объявлено «желтое» и «оранжевое» предупреждения

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Национальная гидрометеорологическая служба объявила «желтое» и «оранжевое» метеопредупреждение в связи с сильным ветром, ожидаемым в регионах Азербайджана 13-15 июля.

Информацию об этом распространила служба.

Отмечено, что в соответствии с «желтым» предупреждением, в Нахчыване, Кенгерли, Гобустане, Ширване, Бабекском, Шахбузском, Самухском, Шамкирском, Агстафинском, Товузском, Дашкесанском, Гёйгёльском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Балакянском, Зардабском, Имишлинском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Евлахском, Бардинском, Тертерском, Агдамском, Билясуварском, Нефтчалинском, Сальянском, Гаджигабульском, Джалилабадском, Лерикском и Ярдымлинском районах восточный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.

В соответствии с «оранжевым» метеопредупреждением, в Гяндже, Мингячевире, Ордубаде, Джульфе и Геранбое скорость восточного ветра составит 20,8-28,4 м/с.